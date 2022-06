„Wollten Sie schon immer mal einen Blick in anderer Leute Gär ten werfen?“ So werben die Gartenbauvereine für den „Tag der offenen Gartentür“ am Sonntag, 26. Juni.

Die Ausgestaltung der Gärten ist nach Angaben der Gartenbauvereine sehr vielfältig, gezeigt werden verschiedene Stilrichtungen und Schwerpunkte. Der Tag der offenen Gartentür (Liste der Teilnehmer) bietet Gelegenheit, sich die privaten Gärten anderer Gartenfreunde anzuschauen und Anregungen für zuhause zu sammeln. Manchmal kann man sogar Ableger von bestimmten Pflanzen bekommen, einige Gartenbesitzer bieten über die Botanik hinaus noch Musik, Kunst oder auch selbst gebackenen Kuchen und Getränke. Allen gemein sind jedoch die Liebe zum Garten und der grüne Daumen.

Im Saarpfalz-Kreis beteiligen sich laut der Liste der Obstbauvereine 16 Gartenbesitzer an der Aktion. Falls nicht anders angegeben, sind die Gärten zwischen 10 und 18 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Eine Anmeldung ist nicht zwingend notwendig, aber erwünscht. Die Gartenbesichtigung ist jeweils kostenlos.

In Oberbexbach laden beispielsweise zwischen 12 und 18 Uhr Marianna und Reiner Deckarm ein in die Straße Zum Folloch 36. Dort haben sie einen naturnahen Hausgarten mit Kiefern, Eiche und Tanne angelegt. An Obst gibt es Pfirsich, Apfel, Feige und Beeren zu entdecken. Dazu kommen Stauden im Schatten und in sonnigen Beeten mit Rosen und Stauden sowie ein kleiner Nutzgartenbereich und eine Kunsthandwerk-Ausstellung.

Werner Cappel wohnt in der Pfalzstraße 23 in Bierbach an der Blies und präsentiert ab 10 Uhr seinen naturnahen Garten mit Stauden wie Taglilien, Phlox, Funkien, Herbstanemonen, Hortensien, Scheinmohn und über 80 Rosenstöcken, davon die meisten Rambler und Kletterrosen an Rosenbögen und Pergolen sowie Strauchrosen. Zu sehen sind auch eine Trockensteinmauer mit Hauswurzsorten, ein Bachlauf, kleine Teiche sowie die Terrasse mit Kübelpflanzen, Nutzpflanzenbeete mit alten Gemüsesorten. Informieren kann man sich dort über die Regenwassernutzung mit Zisterne sowie über Staketenzäune, Totholzecken und Kompostnutzung. Kontakt: Telefon 06842 946564.

In Blieskastel-Altheim empfangen Marianne und Alfons Rabung in der Bischof-von-Weis Straße 10 in ihrem Hausgarten mit Stauden, Sommerblumen und getöpferter Gartendekoration.

Gleich zwei offene Gärten gibt es in Mimbach: Rita und Gerhard Klein in der Breitfurter Straße 43 und 45 zeigen ihren naturnahen Bauerngarten mit altem Baumbestand, Zier- und Beerensträuchern, Stauden, Sommerblumen und Rosenbögen sowie vielen Heil- und Küchenkräutern. Kontakt: Telefon 06842 3207.

Und auch die protestantische Kirchgemeinde Mimbach in der Kirchgasse 1 – hinter der Garage – von Pfarrerin Ines Weiland-Weiser beteiligt sich. Der barocke Bauerngarten im ehemaligen Pfarrgarten bietet Hochbeete mit Trockenmauern, Obstpflanzen, Kräuter-, Gemüse- und Blumenbeete. Um 14 Uhr beginnt dort am Sonntag ein Freiluftgottesdienst. Hinterher gibt es Kaffee und Kuchen und Ausstellungen mit Patchwork und Töpferwaren. (Telefon 06842 2290).

In Blieskastel-Niederwürzbach öffnet der Schaugarten des Obst- und Gartenbauvereins in der Mühlenstraße 4. Vorsitzender Manfred Bubel und sein Team präsentieren den Garten mit den vier Themenbereichen Beeren und Sträucher, Kräuter, Bauerngarten und Sommerblumen und Stauden. Daneben gibt es eine Imkerei und das Sommerfest an der Kelterei des Vereins. (Telefon 06842 6424).

Ein schöner Dachgarten lockt von 10 bis 17 Uhr in Homburg in die Pro-Seniore-Residenz über dem Saarpfalz-Center an der Ecke Tal-/Gerberstraße. Zu sehen gibt es Sommerblüher, Lavendel, Stauden, Hortensien und Rosen, dazu findet man Sitzgelegenheiten, Kaffee, Kuchen und Cocktails. (Telefon 06841 6920).

„Aktuelle Schätze des Universitätsklinikums“ zeigt am Sonntag der Diplomingenieur Oliver Werner bei einer Führung über das Uni-Gelände. Er erläutert das Gartenkonzept zum Thema Stauden, Obst und Gemüse sowie insektenfreundliche und trockentolerante Bäume und äußert sich zum Thema Kräuter. Die Führung startet um 15 Uhr am Gebäude 37 (Orthopädie) vor dem Heilpflanzengarten rechts neben dem Hörsaal. (Telefon 0176 16455017).

In ihren kleinen Garten rund um das denkmalgeschützte Bauernhaus aus dem Jahr 1715 im Bliesweg 4 in Einöd-Ingweiler lädt Karin Heinzel ein. Zehntscheune, Hausbaum, Duftrosen, ein Staudengarten mit Sträuchern, Rosen, Azaleen und Sommerblumen sowie einen Wildrosengarten mit Heilkräutern, Trockenpflanzen und Einjährigen gibt es zu sehen. (Telefon 06848 6670)

Einen parkähnlichen Garten mit Nischen und kleinen Plätzen, großem Teich mit Trauerweide, Rhododendron und Azaleenecke, Minzegärtchen, Schattenbepflanzung mit Hosta und Funkien, Ruine mit Bambus, Beerensträucher, Vierfelder-Bauerngarten, Wiese mit Obstbäumen, Kräutergarten in Töpfen, Kunst und Ruheplätze kann man in Kirrberg in der Eckstraße 21 bei Astrid Bonaventura und Sebastian Müller erleben. (Telefon 0162 9686465).

Ebenfalls nach Kirrberg lädt der örtliche Obst- und Gartenbauverein in die Untere Patron 43 ein, wo er den Kräutergarten mitten im Wald vorstellt. Angelegt wurden dort ein Heilkräuterbeet, ein mediterranes Beet, ein Küchenkräuterbeet und ein Beerenfeld. Zudem finden sich hier Hochbeete mit Wurzeln und Knollen.

Bei Weber in Mauschbach

Ins Zweibrücker Land, nach Mauschbach, dürfen am Sonntag zu Anna-Monika Weber in die Hauptstraße 18 nicht nur Garten- und Pflanzenliebhaber kommen, sondern auch Kinder, die gerne Ponys reiten. Neben dem großen Bauerngarten mit verschiedenen Sitzgelegenheiten, Teich mit Bachlauf, kleinem Nutzgarten und Kräuterschnecke erlebt man hier die Aussicht ins Wiesental mit Pferdekoppel und selbstgebautem Barfußpfad und kann sich bewirten lassen. (Telefon 06338 271).

Auch in Bliesmengen-Bolchen, Erfweiler-Ehlingen, Ormesheim und Wittersheim im Bliesgau beteiligen sich Garteneigner am 26. Juni an der Aktion.