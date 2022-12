Auf dem Historischen Marktplatz konnte man sich vergangenen Donnerstag bis Samstag fragen: Was brodelt denn da? Suppen. Und zwar eine pro Tag. Die Aktion brachte 10.000 Euro Spenden, teilte Initiator Giuseppe Nardi nun mit.

Die Summe geht an die Homburger Klinik-Clowns. Jeden Donnerstag versuchen sie, schwerkranken Kindern auf der Kinderstation der Uniklinik des Saarlandes (UKS) in Homburg ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Die Suppenküche steht unter der Aktion „Ein Herz für Menschen“ und findet seit 2018 statt. Die Idee ist simpel: Jeder, der möchte, kann sich eine Suppe holen und entweder direkt vor Ort essen, oder mitnehmen. Einen festen Preis gab es nicht; man konnte so viel spenden, wie man wollte.

Spendensumme übertrifft die in den Vorjahren

Und da haben wohl viele tiefer als sonst in die Tasche gegriffen in der Weihnachtszeit: Mit den 10.000 Euro, die nach den drei Tagen in der Spendenbüchse der Suppenküche landeten, wurde die Summe von den beiden Vor-Corona-Jahren 2018 und 2019 übertroffen, berichtet Giuseppe Nardi. „Unser Ziel, Menschen bei einem Teller Suppe miteinander ins Gespräch zu bringen und gleichzeitig mit den Spenden lokale Projekte zu unterstützen, wurde auch in diesem Jahr voll und ganz erreicht“, freut sich der Initiator. Der Inhaber des Restaurants Ohlio gab die Suppen mit seinem Küchenteam an die Gäste aus.

Wolfgang Klein, Vorsitzender der Initiative Krankenpflege, freute sich über den Betrag. „Das ist ein hervorragendes Ergebnis, mit dem wir nicht gerechnet haben“, meinte er.

Humor gibt den jungen Patienten Kraft und Motivation

Und wer sind die Klinik-Clowns? Christiane Scheer-Schwan (alias Clown Pini) ist seit 24 Jahren im Einsatz. Seit 15 Jahren wird sie von ihrem Ehemann Michael Schwan begleitet, der den Clown Pompom mimt. Dass Lachen gesund ist, ist übrigens mittlerweile erwiesen. „Neben der psychischen Aufhellung wird nachweislich auch der Genesungsverlauf schwerkranker Kinder maßgeblich durch den Einsatz beider Klinik-Clowns unterstützt“, so Klein. Humor und Einfühlsamkeit geben den kleinen Patienten und ihren Eltern Kraft und Motivation.

Die Feldküche stellte Harald Borchert. Zutaten und Strom übernahmen Dr. Theiss Naturwaren und die Helfer.