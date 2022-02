Am Sonntag gegen 16.15 Uhr fuhr ein 52-jähriger Radfahrer mit seinem Mountainbike auf dem Waldweg zwischen dem Glashütter Weiher in Rohrbach und Spiesen. Etwa einen Kilometer nach dem Glashütter Weiher stieß der Mann während der Fahrt gegen ein für ihn kaum sichtbares Stromkabel, welches quer über den Waldweg in Brusthöhe gespannt war, teilt die Polizei mit.

Der 52-Jährige hatte Glück m Unglück, er überstand den Sturz mit leichten Verletzungen. An seinem Mountainbike entstand lediglich ein geringer Schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, der Polizei unter der Telefon 06894-1090 Hinweise auf den Täter zu geben.