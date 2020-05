Voraussichtlich noch bis Ende Mai bleibt in Homburg-Jägersburg die Kleinottweiler Straße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, die aus der Ortsmitte zum Jägersburger Weiher und weiter nach Kleinottweiler führt.

Der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) lässt zurzeit an der engen Einmündung Saarpfalz-Straße/Kleinottweiler Straße eine sogenannte Freisperranlage bauen. Auf Anfrage erklärt LfS-Sprecher Christian Altmann, was darunter zu verstehen ist: Eine Freisperranlage sei die abgespeckte Variante einer Ampel. Komme es an der Einmündung künftig vom Jägersburger Weiher her zum Rückstau, bekommt der Verkehr auf der quer verlaufenden Ortsdurchfahrt Saarpfalz-Straße Rotlicht. Fahrzeuge zwischen Homburg und Waldmohr müssen dann anhalten. Dies soll das ungehinderte Einbiegen von Kleinottweiler her nach links in Richtung Waldmohr beziehungsweise nach rechts gen Homburg ermöglichen.