Die Arbeiten in der Sickinger Straße am Ortsausgang des Homburger Stadtteils Sanddorf in Richtung Bechhofen werden sich bis in kommende Jahr hinziehen. Das teilt der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit. Daher werde die Strecke bis zur Landesgrenze vorerst gesperrt bleiben. Die Verzögerung ergebe sich wegen Schwierigkeiten im Bauablauf, Problemen mit dem Untergrund sowie der winterlichen Witterung. Erst im kommenden Jahr könne der nächste Bauabschnitt begonnen werden, so der LfS. Seit 27. September wird an der L215 in Sanddorf gebaut.