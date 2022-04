Die Landstraße zwischen Sanddorf und Bechhofen wird am Dienstag wieder für den Verkehr freigegeben - zumindest für knapp eine Woche. Das schreibt der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS).

Ab 11. April wird mit dem Ausbau der Sanddorfer Ortsdurchfahrt begonnen. Der Ausbau soll in fünf einzelne Bauabschnitte aufgeteilt werden, deren Länge zwischen 90 und 350 Metern variiert. Der letzte Bauabschnitt soll bis Mitte Mai beendet sein, allerdings weist der LfS darauf hin, dass sich die einzelnen Abschnitte aufgrund schlechter Witterung verschieben können. Die betroffenen Anwohner sollen je eine Woche vor Baubeginn am entsprechenden Abschnitt per Handzettel über die geplante Vollsperrung informiert werden.

Wenn der erste Ausbauabschnitt der Ortsdurchfahrt startet, muss von Bechhofen kommend wieder durch Buchhof gefahren werden. Grund ist, dass dann zwar die Landstraße fertig ist, jedoch die Straße in den Ort ab dem Ortsschild gesperrt ist.