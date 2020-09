Im Alter von 106 Jahren ist der älteste Missionar des Steyler Ordens, Pater Nikolaus Schnur, am Montag im Wendelinusheim St. Wendel gestorben.

Der 106-jährige sei nicht in der weltweiten Mission im Einsatz gewesen, habe sich aber an vielen Orten bundesweit als Seelsorger um Menschen gekümmert, teilte der Orden mit. Der gebürtige Hasborner arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg als Ökonom des Missionshauses in St. Wendel. 1977 wechselte er als Geistlicher ins Altenheim in Hoppstädten-Weiersbach und war für die Pfarrei Wolfersweiler tätig. 1993 wurde er Geistlicher des Krankenhauses und des Altenheims in Wadern. Seinen aktiven Dienst beendete er mit 102 Jahren und zog sich ins Wendelinusheim zurück.

Der Auferstehungsgottesdienst findet am Donnerstag in der Kommunität des Missionshauses statt. An der Beerdigung um 10 Uhr auf dem Friedhof des Missionshauses kann man nach Anmeldung teilnehmen. Der Steyler Orden zählt nach eigenen Angaben mehr als 10.000 Frauen und Männer aus 70 Nationen.