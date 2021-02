Für Mieteinnahmen in einigen Wohnblöcken in Ottweiler werden offenbar Steuern vermieden. Dies geht aus einer Recherche des Saarländischen Rundfunks (SR) und des Recherchezentrums Correctiv zur Wohnsituation im Saarland hervor.

In deren „Bürgerrecherche“ stießen sie auf ein internationales Firmennetzwerk mit Tausenden Wohnungen. „Dahinter stehen unter anderem Mitglieder einer schottischen Adelsfamilie, dem Gordon-Clan“, erklärten Correctiv und SR gestern. Betroffen seien neben Wohnblöcken in Ottweiler auch Immobilien in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bayern.

Dem Firmennetz gehörten den Recherchen zufolge bis zum Jahreswechsel 2020/21 mindestens 2000 Wohnungen in Deutschland. „Die Mieten aus der deutschen Provinz werden hier kaum versteuert“, hieß es. Die Gewinne wanderten stattdessen durch legale Steuertricks über Briefkastenfirmen von Luxemburg bis auf die Britischen Jungferninseln, wo keine Steuern fällig würden. Zudem nutzten die Investoren sogenannte Share Deals. „Dadurch haben sie beim Kauf der Immobilien keine Grunderwerbsteuer gezahlt und so Millionen gespart“, hieß es. Die Immobilie bleibe im Besitz derselben Firma, nur die Gesellschafter hinter der Firmenhülle wechselten.

Correctiv hatte die Bürgerrecherche „Wem gehört die Stadt?“ 2018 gestartet. Mieter und Eigentümer konnten bei der Befragung „Wem gehört das Saarland?“ teilnehmen und über Mietpreise und Probleme beim Eigenheimkauf berichten.