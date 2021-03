Am bundesweiten Tag der Astronomie am Samstag, 20. März, nimmt auch der Verein der Amateurastronomen des Saarlandes teil. Ab 19 Uhr bietet der Verein auf seiner Internetseite www.sternwarte-peterberg.de ein kostenloses Online-Programm zum Thema „Kraterlandschaft des Mondes“.

Angeboten werden ein Kurzvortrag zur Entstehung des Mondes sowie eine Live-Mondbeobachtung durch die Sternwarten-Teleskope. Dies sei nur bei klarem Wetter im Saarland möglich. Alternativ würden Aufnahmen und Videos der Mitglieder gezeigt, kündigt der Verein an.

Zudem wird aus Anlass der Marslandung ein Einblick in die Technik der Mars-Rover gezeigt. Ferner gibt es Infos über die Entstehung eindrucksvoller Mondbilder. Ein weiteres Thema ist der Mondstaub. In dem Online-Vortrag erfahren Teilnehmer, welche besonderen Eigenschaften dieser hat und was es damit auf sich hat. Auch eine Online-Fragerunde an die Referenten ist vorgesehen. Eine vorherige Registrierung ist nicht notwendig.