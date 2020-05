Der kleinen Stengelkirche verdankt der Platz im Neunkircher Stadtteil Wellesweiler seinen Namen. Am 29. Mai sollen die derzeitigen Bauarbeiten zur Erweiterung des Stengelplatzes abgeschlossen werden. Geplant ist, den Platz in der Ortsmitte noch mehr zum Treffpunkt für die Bevölkerung auszubauen. Nach drei Monaten Bauzeit werden hier zum Schluss Sitzbänke und Kinderspielgeräte aufgestellt, zudem soll ein behindertengerechter Zugang den Besuch auf dem Stengelplatz erleichtern. Nach Aussage des Neunkircher Bauamtsleiters Jörg Wilhelm wird die Erweiterung des Stengelplatzes am Ende etwa 160 000 Euro kosten. Die benachbarte denkmalgeschützte evangelische Kirche aus der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde nach dem Bau eines größeren Gotteshauses in der Nähe des Wellesweiler Pfarrhauses im Jahr 1960 außer Dienst gestellt. Bis 1987 diente das Gebäude zunächst als Jugendzentrum; 1998 wurde es renoviert und als Begegnungs- und Veranstaltungsstätte hergerichtet. Seither finden hier Konzerte, Ausstellungen, Kleinkunsttheater- und Filmvorführungen statt. Aber auch für Gottesdienste und Andachten wird die historische Stengelkirche in Wellesweiler immer wieder gerne mal genutzt.