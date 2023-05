Das Saarland schickt 2023 drei Vereine in den DFB-Pokal. Wer dies neben Elversberg und Saarbrücken sein wird, machen am Dienstag der FC Homburg und Auersmacher unter sich aus.

Am Samstag haben sich Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg und der 1. FC Saarbrücken als Drittliga-Fünfter direkt für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal qualifiziert. Beide Clubs bestreiten am 3. Juni auch das Finale im Saarland-Verbandspokal. Der dritte Saar-Vertreter im DFB-Cup muss daher am Dienstag, 30. Mai, zwischen den beiden unterlegenen Saarpokal-Halbfinalisten FC Homburg (Regionalliga Südwest) und SV Auersmacher (Oberliga) ermittelt werden. Das Entscheidungsspiel wird am Dienstag, 18.30 Uhr, im Saarbrücker Stadion am Kieselhumes ausgetragen. Dieser Sportplatz im Osten der Saar-Hauptstadt ist die Heimspielstätte des SV Saar 05 Saarbrücken. Der SV Auersmacher ist der Heimatverein des früheren Nationalspielers Jonas Hector (zuletzt 1. FC Köln).

Über Pfingsten bietet der FC Homburg eine Vorverkaufsstelle für Stehplatztickets (10 Euro, ermäßigt die Hälfte) auf dem Homburger Maifest neben der Musikbühne am Rondell an. Tribünenkarten gibt es auch noch am Dienstag von 10 bis 16 Uhr auf der FCH-Geschäftsstelle am Rondell. Aber auch an der Abendkasse in Saarbrücken werden Karten verkauft.