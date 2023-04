Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Saarbrücker Start-up „Elexir“ will den Mietwagen personalisieren. Wie aus einer Pressemitteilung der Universität des Saarlandes hervorgeht, arbeitet die Firma an einem System aus Hard- und Software, womit sich ein fremder, jedoch baugleicher Mietwagen innerhalb weniger Sekunden in das Fahrzeug mit der gewohnten Anmutung verwandelt. Das Start-up wird für seine Idee seit gestern vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

Der Unterhalt eines eigenen Autos wird immer teurer, gerade deshalb wird das sogenannte Car-Sharing - also das ständige Austauschen von Autos - immer beliebter. Doch, so die Pressemitteilung,