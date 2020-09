Am Mittwoch, 16. September, beginnt der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit dem nunmehr neunten Abschnitt bei der Sanierung der Umgehungsstraße L 118 zwischen dem Erbacher Real-Markt und Jägersburg. Gebaut wird ab sofort zwischen dem Gewerbegebiet Vogelbacher Weg (Autohaus Neu, Saar-Rad) und dem Abzweig Steinbachstraße zum Erbacher Sportzentrum.

Die Landstraße L 118 bleibt dort weiterhin in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Dies wird nach Angaben von LfS-Sprecher Christian Altmann noch bis zur Vollendung des Bauabschnitts am Freitag, 9. Oktober, so bleiben. Zu den Hauptverkehrszeiten müsse mit Behinderungen gerechnet werden. Wie es ab 10. Oktober mit der Sanierung der Erbach-Umgehungsstraße bis nach Jägersburg hinein dann weitergeht, werde der Landesbetrieb rechtzeitig bekanntgeben.

Ortsdurchfahrt Erbach offiziell nur für Anlieger

Der Verkehr zwischen der Homburger Bahnhofsbrücke und Jägersburg/Waldmohr wird weiterhin über die Homburger Innenstadt sowie die Berliner Straße in Erbach und die B 423 über den Jägersburger Weiher und Kleinottweiler umgeleitet. Wie schon in den vergangenen Wochen ist die Erbacher Ortsdurchfahrt Steinbach-/Dürerstraße in der Bauzeit offiziell nur für Anlieger frei. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Seit 9. März wird die L 118 ab der Homburger Bahnbrücke auf voller Länge neu asphaltiert. Ende des Jahres soll das Großprojekt abgeschlossen werden, das laut LfS 3,3 Millionen Euro kostet.