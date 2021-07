Am Samstagnachmittag entluden sich über dem Saarpfalz-Kreis schwere Gewitter. Der Regen war so kräftig, dass zahlreiche Keller voll liefen. In Kirkel sperrte die Feuerwehr eine Unterführung. Die meisten Einsatze verzeichneten die Helfer in St. Ingbert.

Am Samstagnachmittag rückte die Feuerwehr im Saarpfalz-Kreis zum 50 Einsäten aus, weil nach Gewitter und Starkregen die Kanalisation mit den Wassermengen nicht mehr fertig wurde. In Kirkel lief eine Straßenunterführung voll, weshalb die Feuerwehr die Durchfahrt sperrte. Wie Florian Jung, Sprecher der Feuerwehr St. Ingbert mitteilte, sammelte sich das Wasser an tiefer gelegenen Stellen der Innenstadt. Wegen verstopfter Kanaleinläufe rissen Kanaldeckel aus ihren Einfassungen und Straßen wurden überflutet. In St. Ingbert waren die Schlachthofstraße, die Pfarrgasse/Dammstraße und die Untere Kaiserstraße zeitweise nicht befahrbar. Erst als die Feuerwehrleute die Abflüsse frei gemacht und die Kanaldeckel wieder eingesetzt hatten, floss das Wasser ab. In einigen Kellern stand das Wasser bis zu 20 Zentimeter hoch. In der St. Ingberter Dr.-Schier-Straße waren zehn Kellerräume betroffen. Mit Hochwasserpumpen pumpten Einsatzkräfte das Wasser in die Kanalisation zurück.

Bei Starkregen nicht im Keller bleiben

Die Feuerwehr rät, bei aufziehendem Starkregen zur eigenen Sicherheit zu Hause bleiben und überflutete Straßen nicht mit Fahrzeugen durchfahren. Ein Aufenthalt in tieferliegenden Bereichen, auf überfluteten Straßen und vor allem in Kellern kann lebensgefährlich werden, so Florian Jung. Wenn eine Überflutung droht, sollen Keller so schnell wie möglich verlassen werden.