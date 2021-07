Gleich vier junge Leute haben in diesem Jahr am Homburger Saarpfalz-Gymnasium ihr Abitur mit der Traumnote 1,0 bestanden. Bei insgesamt 18 Absolventen steht beim Abi-Durchschnitt die Eins vor dem Komma. Die Abiturienten 2021 am Saarpfalz-Gymnasium in der Oberen Allee heißen Lena Bach, Viktoria Baier, Robert Bär, Judith van Bentum, Steven Bettinger, Chris Brauer, Klara Büchel, Edmund Fuchs, Natalie Gaura, Markus Geimer, Manuel Grimm, Ramon Günes, Konstantin Gunkel, Marc Habermann, Clemens Heß, Emma Hoppstädter, Lucas Imbsweiler, Lisa Kästner, Nina Kinder, Jonas Kipper, Melvin Klär, Maximilian Klassen, Kevin Klein, Philipp Krämer, Maik Lehmann, Annika Link, Miriam Link, Jannik Martens, Zoe Matti, Helene Mäusle, Leon Meininger, Marc Meisinger, Niklas Moll, Emilia Müller, Elias Piazolo, Sven Pradela, Ronny Razim, Kristina Ritter, Henrik Roth, Isabelle Scherer, Leo Schick, Philine Schindler, Paula Schreier, Luca Sontag, Max Städtler, Sofie Toleikis, Stella Trubin, Beren Tsitak, Pascal Wagner, Max Weber, Fabian Wiehn und Olivia Zielke. Und dies sind die Preisträger: Lena Bach und Paula Schreier (Sprachen), Annika und Miriam Link (Mathematik), Melvin Klär (Informatik), Annika Link (Scheffelpreis für Deutsch), Lucas Imbsweiler und Lisa Kästner (Physik), Markus Geimer, Melvin Klär und Moritz Fuchs (Chemie), Annika Link (Biologie), Lisa Kästner, Helene Mäusle und Zoe Matti (Geschichte), Nina Kinder und Konstantin Gunkel (Politik), Judith van Bentum (Erdkunde), Olivia Zielke (Bildende Kunst), Kristina Ritter (Sport), Kristina Ritter, Lisa Kästner, Paula Schreier und Helene Mäusle (Sozialpreis).