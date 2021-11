Nach anfänglichem Zögern beruft die Stadtverwaltung nun doch für Donnerstag, 11. November, eine Sondersitzung des Stadtrats im Sportzentrum Erbach ein.

Rechnungsprüfer der saarländischen Kommunalaufsicht hatten das Fehlen von Dokumenten zu Zahlungen aus der Stadtkasse in jenen Jahren bemängelt, in denen der inzwischen suspendierte Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) noch das Rathaus geführt hatte.

CDU-Fraktionssprecher Michael Forster hatte in der jüngsten Ratssitzung auf die Rechnungsprüfung hingewiesen. Manche Beobachter werteten dies als Schuss gegen Rüdiger Schneidewind, der sich den Bürgern am 28. November seiner möglichen Abwahl aus dem Amt stellen muss. In diesem Zusammenhang erklärte Bürgermeister Michael Forster (CDU) im Oktober, dass sich die mutmaßlichen Ungereimtheiten inzwischen weitgehend geklärt hätten. Später brachte die SPD eine Stadtrats-Sondersitzung ins Spiel, in der Schneidewind als „sachkundiger Zeuge“ die damaligen Vorgänge selbst erläutern könne.

Antrag der Grünen gibt den Ausschlag

Michael Forster hatte es zunächst abgelehnt, noch vor dem Abwahltermin am 28. November eine Stadtrats-Sondersitzung einzuberufen. Er befürchtete, dass die Zusammenkunft politisch instrumentalisiert werden könne. Als zuletzt aber die Grünen-Fraktion einen förmlichen Antrag auf die Sondersitzung einreichte, änderte die Stadtverwaltung ihre Haltung.