Am Donnerstag, 30. September, tritt der Blieskasteler Stadtrat um 17.30 Uhr in der Bliesgau-Festhalle zusammen. Unter anderem kommt einmal mehr das geplante Mimbacher Neubaugebiet „Am vorderen Knopf“ zur Sprache. Auch um die Themen Hochwasser und Warnsirenen wird es gehen.

„Enorm“, so sagt Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD), sei die Nachfrage nach Baugrundstücken am „vorderen Knopf“. Für den Bebauungsplan für das 4,3 Hektar große Gelände soll am Donnerstag der Aufstellungsbeschluss gefällt werden. Ebenso für die Bebauungspläne „Auf dem Han“ und „Waldwohnanlage Blieskastel“.

Auf Antrag der CDU-Fraktion berichtet die Verwaltung über den Stand der Dinge beim Blieskasteler Hochwasser-Vorsorgekonzept. Weitere Tagesordnungspunkte betreffen die Warnsirenen und den Jahresabschluss des Freizeitzentrums.