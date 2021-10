Wie geht es mit dem Vorhaben weiter, den asphaltierten Parkplatz der ehemaligen Hohenburgschule in einen altstadtnahen kleinen grünen Stadtpark zu verwandeln? Antworten soll es am Donnerstag, 14. Oktober, im Homburger Stadtrat geben.

In der Ratssitzung ab 17.30 Uhr im Kulturzentrum Saalbau geht es unter anderem um die Parklandschaft, die mithilfe von Fördergeldern des Bundes vor dem historischen Schulhaus angelegt werden soll. Der Bund hat aus einem Förderfonds zur Belebung von Innenstädten 2,7 Millionen Euro für das Projekt zugesagt. Um diese Gelder in Anspruch nehmen zu können, muss sich die Stadt Homburg mit einem Eigenanteil in Höhe von 300.000 Euro beteiligen. Dem Stadtrat liegt für Donnerstag ein Entschlussantrag der Verwaltung vor, das Vorhaben umzusetzen und zu finanzieren.

Stephan Bentz berichtet aus seiner Arbeit

Stephan Bentz, ehrenamtlicher städtischer „Fahrrad-Beauftragter“ und Leiter einer Arbeitsgruppe zum Thema, wird dem Stadtrat morgen das in den vergangenen Monaten ausgearbeitete Radverkehrskonzept für die Stadt Homburg zum Beschluss vorstellen.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung beschäftigt sich der Stadtrat mit dem ersten Bauabschnitt der geplanten Sanierung des Homburger Waldstadions.

Zum 1. Oktober hat Susan O’Connor (SPD) aus dem Stadtteil Erbach-Reiskirchen ihr Mandat im Homburger Stadtrat niedergelegt. Ihren Platz in der SPD-Fraktion wird morgen der junge Suginthan Markandu aus demselben Stadtteil einnehmen.