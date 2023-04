Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für seine Sitzung am Donnerstagabend, 7. Mai, ist der Homburger Stadtrat diesmal aus dem Rathaus in den Saalbau umgezogen. Die großzügigen Platzverhältnisse dort ließen es zu, dass die 27 erschienenen Ratsmitglieder an ihren Plätzen keine Masken tragen mussten. Auf andere Weise wurde das Thema Sauberkeit aktuell, als Verunreinigungen im Erbach zur Sprache kamen.

„Nach der langen Trockenheit der jüngsten Zeit ist vorige Woche mal wieder eine Schaumbildung auf dem Erbach aufgetreten“, berichtete Bürgermeister Michael Forster