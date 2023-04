Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie sollen Stadtratssitzungen in Zeiten der Corona-Pandemie abgehalten werden? Eine Frage, mit der sich der Stadtrat von Blieskastel bei seiner Sitzung am Donnerstagabend, 26. November, in der Bliesgau-Festhalle zu beschäftigen hatte. Dass die Entscheidung nicht ganz einfach ist, zeigte die intensive Diskussion.

Normalerweise tagt der Stadtrat im Rathaus. Weil aber in der Pandemie alle auf Abstand achten müssen, wurde die geräumige Bliesgau-Festhalle zum Ausweich-Sitzungsort. Weil die Infektionszahlen steigen,