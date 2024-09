Homburgs Stadtrat-Grüne fordern, dass in der Stadt wiederkehrende Beiträge eingeführt werden. Hintergrund sind die laut Grünen vielerorts kaputten Straßen.

„Die städtische Infrastruktur ist in einigen Wohngebieten unserer Stadt aufgrund ihres Alters stark überholungsbedürftig“, schreiben die Grünen ihrem neusten Stadtrat-Antrag. Der Investitionsstau sei enorm, gleichzeitig könnten bei möglichen Straßensanierung horrende Rechnungen auf die jeweiligen Anlieger zukommen. Die Grünen wollen das Problem mittels wiederkehrender Beiträge lösen. In Zweibrücken und Umgebung sind diese seit Jahren das Mittel der Wahl. Grundlage der Beiträge ist, dass für eine gewisse Zeitperiode ein Ausbauplan erstellt wird. Die Kosten für den Straßenausbau werden dann auf alle beitragspflichtigen Anlieger in einem Abrechnungsgebiet heruntergebrochen.