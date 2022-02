Am Donnerstag, 10. Februar, spricht der Homburger Stadtrat in seiner Videositzung ab 17.30 Uhr unter anderem über den Bau eines Kindergartens im neuen Einöder Wohngebiet Heidenhübel.

Ein weiteres Thema wird die Teilnahme der Stadt am Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundesbauministeriums sein. Die Investitionssumme zur Belebung des Stadtkerns soll 700.000 Euro umfassen. Damit der Bund diese Kosten zu 90 Prozent übernimmt, muss sich Homburg mit einem Eigenanteil in Höhe von 70.000 Euro beteiligen.

Die Grünen-Fraktion möchte die flächendeckende Einführung von Tempo 30 im Homburger Stadtgebiet beantragen. Die Linken wollen eine Befreiung des Pflegepersonals an den Unikliniken von den Parkgebühren vor Ort erreichen – zumindest so lange, wie die Pandemie noch andauert.

Online-Sitzung per Videoschalte

Die Stadtratsmitglieder schalten sich von zuhause aus per Computer zur Online-Sitzung zu. Diese wird in den Sitzungssaal des Rathauses am Forum übertragen. Wer dort zuschauen möchte, muss die 3G-Regel einhalten und dies nachweisen.