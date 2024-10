Langsam kommt Bewegung in den verschmutzten Wasserspielplatz am Jägersburger Weiher. Der Ortsrat hat einstimmig beschlossen, das Thema in den Stadtrat zu überweisen. Dort soll die Stadt Geld zur Verfügung stellen, um die Algenprobleme in den Griff zu kriegen. Es geht auch um neue Spielgeräte.

In Homburg gibt es zwei Wasserspielplätze. Einer befindet sich nahe des Jägersburger Weihers. Nutzen konnten ihn die Kinder seit Juli allerdings nicht. Der Grund: Algen und Entenkot haben den Kindern seit Sommer den Badespaß vereitelt. Die Stadt Homburg hat den Wasserspielplatz in ihrem Stadtteil Jägersburg wegen der schlechten Wasser- und Bodenqualität gesperrt, nachdem die Verunreinigungen auftraten. Das Becken immer wieder aufs Neue mit Frischwasser zu füllen, könne keine dauerhafte Lösung sein, sagt Jägersburgs Ortsvorsteher Philip Vollmar ( CDU). Vielmehr sei dies nur „eine kurzfristige Zwischenlösung“.

Das Algenproblem, sagt Vollmar, könne nur dann in den Griff bekommen werden, wenn es einen zweiten Wassereinlauf und Fontänen gebe, die zu einer Wasserzirkulation beitragen. Das wirke der Algenbildung entgegen und „ist aus meiner Sicht unumgänglich“. Diese baulichen Veränderungen muss die Stadt nun prüfen. Die Stadt prüft, „was dort genau gemacht werden muss – ob ein Vorklärbecken gebaut werden muss, ob nur ein zweiter Wasserzulauf gemacht werden muss“, sagt Philip Vollmar. Die CDU-Fraktion im Ortsrat möchte den Wasserspielplatz gleichzeitig auch attraktiver gestalten – in Form von neuen Spielgeräten.

Stadt soll Konzept vorlegen

Der Homburger Stadtrat muss in einer seiner nächsten Sitzungen klären, ob die Stadt dafür Haushaltsmittel bereitstellen kann. Die nächste Ratssitzung ist am 31. Oktober. Die Frage sei laut Vollmar aber, ob es zu diesem Zeitpunkt schon eine Entscheidung über den Haushalt gebe. Nach Vorstellung des Ortsrats sollen die Baumaßnahmen im Frühjahr 2025 angegangen werden, „dass man dann im Sommer die Saison starten kann“. Kürzlich haben Mitarbeiter des Baubetriebshofs das Becken schon mit neuem Kies befüllt.

Wie viel Geld die Stadt einplanen muss, das kann Philip Vollmar nicht abschätzen. Damit sei allein die Stadt Homburg beauftragt. Sobald die Stadt eine Entscheidung zum Wasserspielplatz getroffen hat, soll dem Jägersburger Ortsrat ein Konzept vorgelegt werden, der die verschiedenen Schritte, ein Zeitplan und die Kosten aufschlüsselt.