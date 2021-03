In der Stadtratssitzung am Donnerstag, 25. März, ab 17.30 Uhr will die CDU-Fraktion die Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) beantragen. Der Rat tagt per Videokonferenz. Für Zuschauer wird die Sitzung auf eine Leinwand im ersten Stock des Rathauses am Forum übertragen.

Wie berichtet, möchte die CDU den verurteilten und vom Dienst suspendierten Rathauschef zum endgültigen Rückzug von seinem Amt bewegen. Die FDP rät zur parteiübergreifenden Suche nach einem Nachfolgekandidaten, der möglichst parteilos ist, von außerhalb Homburgs kommt und von allen Parteien unterstützt würde.

Zustände auf dem Schlossberg

Weitere Themen der Ratssitzung sind der Umgang der Stadt mit ungezügelten abendlichen Feiern auf dem Schlossberg, der Haushalt 2021 sowie ein erneuter Anlauf, um die rechtlichen Mängel um eine anno 2011 widerrechtlich gebaute Erschließungsstraße im Erbacher Gewerbegebiet „Remise“ nachträglich zu heilen.