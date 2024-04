Zweibrücken tut es eine Woche später, Homburg legt vor: Zwischen dem 2. und 22. Juni kann beim Stadtradeln wieder für den Klimaschutz geradelt werden.

Ziel bei der Aktion Stadtradeln ist es, so viele Kilometer wie möglich auf dem Drahtesel zurückzulegen. Mitmachen können alle, die in Homburg leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Uni oder Schule in der Stadt besuchen. Ein „Stadtradeln“-Team gründen oder einem beitreten kann jeder, der diese Voraussetzungen erfüllt. Dabei sollte man im dreiwöchigen Zeitraum so oft wie möglich aufs Fahrrad steigen. Laut Pressestelle gibt es auch sogenannte „Stadtradeln-Stars“, die in den drei Aktionswochen komplett aufs Auto verzichten und ihre Strecken nur mit dem Fahrrad zurücklegen. Wie das ist, und welche Erfahrungen sie dabei machen, berichten sie dann online auf dem Stadtradeln-Blog. In Homburg fand die Aktion zum ersten Mal im Jahr 2008 statt.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Verkehr im Ort. Wenn etwa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich rund 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden, sagt die Homburger Pressestelle.

2023: Rekord für Homburg

Letztes Jahr radelten in Homburg 38 Teams mit 925 angemeldeten aktiven Radlern in den drei Wochen insgesamt 193.386 Kilometer. Kilometertechnisch waren das die meisten Kilometer aller Kommunen, die Einwohner zwischen 10.000 und 50.000 zählen.

Während das Stadtradeln läuft, haben alle die Möglichkeit, Stellen, die auf Radwegen in und um Homburg gefährlich sind oder stören, auf der Plattform „RADar!“ zu melden. Die Plattform ist mit der Stadtradeln-App verknüpft; man findet sie auch im Internet. Die Stadtverwaltung schaut sich dann die Einträge an und bessert gegebenenfalls Stellen nach. Anmelden kann man sich jetzt schon unter stadtradeln.de/homburg.