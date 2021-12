Im Homburger Stadtarchiv arbeitet ein spezieller Scanner, der Dokumente aus Papier in die digitale Welt überführen kann. 120.000 Seiten der „Homburger Zeitung“ werden so zugänglich gemacht.

Historische Quellen auf Papier sind vom Zerfall bedroht. Milben, UV-Licht, Bakterien, Feuchtigkeit und andere Umweltbedingungen setzen den Dokumenten zu. Auch leiden die Archivalien, wenn sie zu Forschungszwecken angefasst und bewegt werden müssen. Der neue Hochleistungsscanner im Homburger Stadtarchiv soll die teils Jahrhunderte alten Quellen bewahren und zugleich Forschenden den Zugang zu den Dokumenten erleichtern.

Kaum ein anderes Medium gibt derart facettenreich Auskunft über die Geschichte einer Epoche wie die gedruckte Zeitung. Aus diesem Grund werden nun 120.000 Seiten der „Homburger Zeitung“ neben weiteren historisch wertvollen Dokumente zur Homburger Stadtgeschichte mit Hilfe des Geräts digitalisiert, sagt Stadtpressesprecher Jürgen Kruthoff.

Zunächst sollen die fragilen und porösen Ausgaben der rund 40 Zeitungsjahrgänge von 1899 bis 1942 für die Nachwelt gesichert werden. Jeder dieser Jahrgänge umfasst 300 Ausgaben pro Jahr, gedruckt in Fraktur-Schrift. Diese Ausgaben gehören zu den wenigen noch erhaltenen Dokumenten und Zeugnissen im Archiv, die vom Krieg zerstörten Homburg erzählen können. Die Zeitungsseiten sollen jedoch nicht nur digital erfasst und lesbar gemacht werden. Nach Anschaffung eines besonderen Computerprogramms können die Dokumente sogar nach Schlagworten durchsucht und editiert werden, so dass in den Dateien recherchiert werden kann. Diese Möglichkeit sei für Schüler, Studierende und Geschichtswissenschaftler interessant und erleichtere die Arbeit im Archiv, so Kruthoff. Die Bundesregierung fördert die Anschaffung des neuen Archivscanners, zwei PC-Plätze und die Personalkosten zur Digitalisierung der „Homburger Zeitung“ mit rund 58.000 Euro. Die Stadt Homburg bringt 6640 Euro auf.

Wie die Recherche in einem digitalen Zeitungsarchiv in der Praxis aussehen kann, zeigt die Internetseite deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wo alte Zeitungen bis zurück ins Jahr 1671 betrachtet werden können.