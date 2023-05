Das St. Wendeler Stadtfest startet nach der Pandemiepause wieder durch: von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juni, auf vier Bühnen und einem Aktionsplatz.

„Bei der Neuauflage des Stadtfests haben wir viel Wert auf regionale Programmbeiträge gelegt.“ Das betont Bürgermeister Peter Klär, der das Fest freitagsabends um 19.30 Uhr mit einem Fassbieranstich eröffnet. Anschließend spielt auf der Schlossplatzbühne mit „Varus“ ein solcher regionaler Programmpunkt – die St. Wendeler Kultband hat sich aus Anlass ihres 40. Bühnenjubiläums besonders viel vorgenommen.

Viele junge Talente

Auf vier Bühnen am Schlossplatz, in der Mott, am Fruchtmarkt und im Magdalenenhof sowie auf einem zusätzlichen Aktionsplatz in der Balduinstraße präsentiert die Kreisstadt am dritten Juni-Wochenende Musik, Unterhaltung und viele junge Talente. „Ein abwechslungsreiches Programm, bei dem beste Unterhaltung garantiert ist“, urteilt das Stadtmarketing in einer Mitteilung.

Neu ist der Tag der Jugendmusik unter dem Motto „Kids for WiNDmusic“ in der Mott. Dort gibt es, organisiert vom Bund Saarländischer Musikvereine Musikkreis St. Wendel, am Festsonntag Konzerte von Kinder- und Jugendorchestern der Mitgliedsvereine und einen Marktplatz der Musikvereine mit Infoständen und Mitmachaktionen für Menschen jeden Alters.

Einkaufsbummel am Sonntag

Ebenfalls am Stadtfestsonntag öffnen die St. Wendeler Kaufleute von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte. Die City-Garage in der Mott ist von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag nachts jeweils bis um zwei Uhr geöffnet. Am Sonntagabend schließt die City-Garage um 23 Uhr.

Info

Das ausführliche Stadtfestprogramm gibt es unter www.sankt-wendel.de.