Seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 kämpfen Blieskastler Gewerbetreibende und Vereine um ihre Existenz. „Von Beginn an haben Verwaltung und Stadtrat daher ihr Augenmerk darauf gelenkt, wie man Erleichterungen schaffen könnte, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für in Blieskastel tätige Unternehmen abzumildern und die schwere Zeit zu überbrücken“, sagt Bürgermeister Bernd Hertzler. Bereits in den vergangenen beiden Jahren hat die Stadt auf Einnahmen aus Sondernutzungen an öffentlichen Verkehrsflächen verzichtet. Die Gebühren werden fällig, wenn Gewerbetreibende öffentliche Straßen, Wege und Plätze für Werbung, Auslagen und Verkaufsstände nutzen wollen. Die Außenbestuhlung von Cafés und Gaststätten ist ebenfalls gebührenpflichtig. Am 17. Februar hat der Stadtrat beschlossen, diese Gebühren auch 2022 auszusetzen. Anmeldepflichtig bleibe die Nutzung jedoch.