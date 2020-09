Der Weihnachtsmarkt in St. Wendel findet in diesem Jahr nicht statt. Wegen der Corona-Krise hat die Stadtverwaltung den stark frequentierten Markt am Mittwoch frühzeitig abgesagt. In den engen Gassen fehlten die Voraussetzungen, um ein Hygienekonzept mit Höchstbesucherzahl, Abstandsregeln und Maskenpflicht sinnvoll umzusetzen, begründete Bürgermeister Peter Klär. Das Risiko, dass sich das Coronavirus unkontrolliert ausbreitet, sei angesichts steigender Infektionszahlen sehr groß. Etwa 250.000 Menschen hatten nach Angaben der Stadt im vergangenen Jahr den Weihnachtsmarkt besucht. Die Zahl der Aussteller belief sich auf rund 200.