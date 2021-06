„Schmelzarbeiter - Bergmann - Glasbläser“ heißt das zwei Meter hohe und ebenso breite Eisenrelief, das an der Wand des St. Ingberter Rathausfoyers der städtischen Industriehistorie mit Eisen, Kohle und Glas huldigt. Als das Rathaus vor einigen Jahren umgebaut wurde, verschwand das Werk des 2019 verstorbenen Wadgasser Bildhauers Lothar Meßner für lange Zeit im Depot. Jetzt ist es an seinen Stammplatz zurückgekehrt. Im Saarpfalz-Kreis gibt es noch weitere Werke aus Lothar Meßners Atelier zu entdecken – zum Beispiel im Homburger Rathaus am Forum, für das er 1983 eine Plastik aus Stahlblech geschaffen hat. Bereits 1955 modellierte Meßner die monumentale Statue der heiligen Barbara auf der Bergehalde in Bexbach. Für die katholische Kirche in Kirkel schuf er bunte Fenster.