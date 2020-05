Das Baugrundstück „Vauban-Carrée“ in der Homburger Talstraße befindet sich auch nach der Stadtratssitzung vom Donnerstagabend noch immer in städtischem Eigentum. Der attraktive Bauplatz gegenüber dem Saarpfalz-Center wartet seit Jahren auf eine Nutzung als Standort für ein Wohn- und Geschäftshaus.

Bis dato darf auf dem unbebauten Areal geparkt werden. Am Donnerstagabend, 7. Mai, hätte der Stadtrat im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung den Geländeverkauf an den St. Ingberter Investor Dieter Leismann besiegeln sollen. Diese Entscheidung wurde nun auf die nächste Ratssitzung am 28. Mai vertagt. Nach RHEINPFALZ-Informationen konnte noch keine Einigkeit darüber erzielt werden, ob Leismann das Gelände sofort kaufen oder ob er zunächst noch einen Vertrag erhalten soll, der ihm eine Option auf den Kauf zusichert. Mit zum Paket gehört noch eine Parzelle auf der gegenüberliegenden Seite der angrenzenden Gerberstraße: Dort will der Investor offenbar ein kleines Hotel errichten.