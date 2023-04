Der Kunstrasenplatz des FC Bierbach muss saniert werden. Das kostet über 120.000 Euro. Der Verein selbst kann aber nur 10.000 Euro der Kosten aus eigenen Mitteln stemmen. Da die Stadt mit dem Fußballclub einen Erbbaurechtsvertrag über den Kunstrasenplatz geschlossen hat, hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung am Donnerstag entschieden, die Sanierung zu unterstützen. Diese Unterstützung erfolgt in Höhe von 25 Prozent. Begrenzt wird sie auf einen Höchstbetrag in Höhe von 40.000 Euro. Diese Summe wird in zwei Raten, zu jeweils 20.000 Euro in den Jahren 2024 und 2025, ausgezahlt. Darüber hinaus soll ein Förderantrag beim Innenministerium in gleicher Höhe, als Bedarfszuweisung, beantragt werden. Weitere 30.000 Euro der Kosten übernimmt die Sportplanungskommission im Wege eines Zuschusses.