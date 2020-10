St. Wendel. Die Kreisstadt will attraktiver für Fahrradfahrer werden. In einem ersten Schritt wurde jetzt die Fußgängerzone für den Radverkehr freigegeben. Doch das ist erst der Anfang.

Mit der Freigabe der Fußgängerzone für Radfahrer beginnt die Stadt mit der Umsetzung eines ganzen Maßnahmenpaketes zugunsten des Fahrrads. Vor allem der Alltagsradverkehr solle langfristig besser in der Stadt vorankommen. „Wir wollen den Radfahrern im Stadtgebiet kurze, schnelle und sichere Wege ermöglichen“, betont Bürgermeister Peter Klär. Das Fahrrad solle weiter in den Alltag integriert werden und als praktisches Fortbewegungsmittel für innerstädtische Wege eine zusätzliche Mobilitätsalternative bieten, ergänzt Klär.

Alternative zum Auto

„In Zeiten steigender E-Bike-Zahlen nimmt der Radverkehr auch in unserer Region weiter an Bedeutung zu. Dem wollen wir mit diesen Maßnahmen Rechnung tragen“, erläutert der Rathauschef. „Radfahren schont außerdem die Umwelt, fördert die Gesundheit und ermöglicht schnelle und kostengünstige Fortbewegung innerhalb der Stadt“, wirbt der CDU-Politiker für die Alternative zum Auto.

In der Fußgängerzone brachte Klär jetzt das letzte Schild zur Freigabe des Radverkehrs an. Allerdings bedeutet das „Frei“-Zeichen nicht, dass Fahrradfahrer dort Vorfahrt haben. Sie seien vielmehr dazu aufgefordert, Fußgänger nicht zu gefährden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. In engen Bereichen müsse das Rad daher geschoben werden.

Feldwege für Radler frei

In einem weiteren Schritt wurde an Feldwirtschaftswegen die Beschilderung „Durchfahrt verboten“ mit dem Schild „Radverkehr frei“ ergänzt. Auch die Schilder zur Freigabe einzelner Einbahnstraßen für den gegenläufigen Verkehr wurden in den vergangenen Tagen bereits angebracht.

Ferner werden für Besucher der städtischen Dienstgebäude Möglichkeiten zum Abstellen der Räder geschaffen, kündigt die Stadt an. Zudem seien abschließbare Radboxen mit Lademöglichkeit für E-Bikes im Bereich um das Rathaus geplant. Eine weitere E-Bike-Ladestation werde in Bliesen am Radweg St. Wendel-Tholey auf der Bahntrasse eingerichtet.

Instandsetzung von Touristik-Routen

Auch Touristen sollen in Zukunft mehr aufs Rad umsteigen. In Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb für Straßenbau würden mehrere touristische Radwege instand gesetzt, kündigt Klär an. Dies betreffe den Saarlandradweg im Bereich des Stadtteils Niederkirchen sowie rund einen Kilometer des Saar-Oster-Höhenradweges zwischen Niederlinxweiler und Werschweiler, die voraussichtlich in 2021 instand gesetzt werden. Daneben schlägt die Stadt die Instandsetzung von Teilstücken des Saar-Oster-Höhenradweg von Remmesweiler bis zur Kiesmühle sowie des Saar-Nahe-Höhenradweg im Bereich des Marienhofes in Winterbach vor. Hoffnungen setzen die Verkehrsplaner ferner in den Ausbau des noch fehlenden Teilstücks des Radweges entlang der Landstraße 133 Winterbach-Bliesen bis zur Einmündung in die L 134. Damit wäre die direkte Anbindung über den Radweg auf der Bahntrasse bis zur Innenstadt realisiert. Ebenfalls werden aktuell Gespräche mit der Deutschen Bahn und dem Landesbetrieb für Straßenbau geführt, um eine Trassenführung für die Radwegeverbindung St. Wendel – Oberlinxweiler abzustimmen.

Ein umfassendes Radverkehrskonzept für die Kreisstadt soll im kommenden Jahr erarbeitet werden.