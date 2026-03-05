Im Genussladen Moser gibt es Weine aus Italien, die es sonst nirgends gibt. Das Ehepaar Moser aus St. Ingbert verrät, warum – und weshalb sie nach Blieskastel wollten.

Wer durch die Blieskasteler Gassen schlendert, kommt an einem Geschäft vorbei, das seit mehr als zehn Jahren zu einem festen Bestandteil des Stadtbilds geworden ist: dem Feinkostladen Moser. Hinter der Theke stehen Wolfgang und seine Frau Cornelia Moser. Für viele Blieskasteler sind sie inzwischen nicht mehr wegzudenken. Immer wieder kommen Leute in den Laden, die das Ehepaar kennen. Es geht auch um Privates; die Atmosphäre ist herzlich und vertraut.

Seit Dezember 2015 ist der kleine Laden Teil der Altstadt. Obwohl Wolfgang und Cornelia Moser in St. Ingbert leben, war für sie von Anfang an klar: Ihr Herzensort ist Blieskastel. „Wir wollten unbedingt hier bleiben“, erzählt Wolfgang Moser und lächelt. Die Barockstadt hat für sie einen ganz besonderen Charme. „Hier grüßt man sich mehrmals in der Stunde“, sagt er lachend. Genau dieses Vertraute, dieses Miteinander im Kleinstädtischen schätzen die Mosers besonders.

Produkte aus Spanien und Italien gibt’s nur hier

In ihrem Laden verbinden sie mediterrane Lebensart mit regionaler Gastfreundschaft. Italienische und spanische Traditionen spielen dabei eine große Rolle. Besonders stolz sind sie auf ihre Olivenöle aus Spanien, die sie direkt von der Kooperative Bancals de Camarles beziehen. Diese Öle sind eine Besonderheit: Sie werden gemeinsam mit Zitrusfrüchten oder aromatischen Kräutern gepresst. Das Ergebnis ist ein intensiver Geschmack, fruchtig und voller mediterraner Aromen.

Diese Produkte aus dem Süden gibt es nur bei den Mosers in Blieskastel, sagt Wolfgang Moser. Grund dafür sind direkte Verträge mit den Produzenten. Neben den Olivenölen gehören auch Essigsorten zum Angebot. Die aromatischen Öle und Essige werden im Laden in Glasflaschen abgefüllt, von 100 bis 750 Millilitern, ganz nach den Wünschen der Kunden. Aber auch Schokolade, Pralinen, Kaffee, Gebäck, Dips oder Liköre gibt es hier.

Paten für Weinrebe in Italien

Für das Ehepaar Moser ist ihr Geschäft aber weit mehr als ein Verkaufsort. „Aus Geschäftspartnern sind Freundschaften entstanden“, erzählt Wolfgang Moser. Ihre Lieferanten kennen sie persönlich. Erst im vergangenen Jahr kombinierten sie ihren Urlaub mit einer Reise zu befreundeten Winzern. Vor Ort schauen sie sich die Weinberge an, probieren neue Jahrgänge und sprechen mit den Familien über ihre Arbeit. „Wir gehen an die Quellen“, sagt Moser. Der direkte Kontakt zu den Produzenten ist ihnen wichtig.

Dabei setzen sie bewusst auf Tradition und kleine Familienbetriebe. Ein Beispiel ist die italienische Familie Marzadaro, die seit mehr als 60 Jahren Wein produziert. Dieses Wissen wird dort von Generation zu Generation weitergegeben. Auch zwei Cousins aus Norditalien gehören zu ihrem engen Kreis: Marco und Stefano aus Pergolese. Ihre Weinreben wachsen bereits seit 1852 im Valle dei Laghi, dem „Tal der Seen“. Dort wird besonders auf eine biologische Herstellung geachtet, um die Natur zu bewahren. Als Zeichen der Verbundenheit besitzen die Mosers sogar eine symbolische Patenschaft für eine Weinrebe. Aus dieser Region beziehen sie einige ihrer besonderen Weine. Für die Mosers ist jedes Produkt mit einer Geschichte verbunden.

Begegnung, Geschichten und Genuss

Doch neben den kulinarischen Spezialitäten steht für sie vor allem eines im Mittelpunkt: der Mensch. Jeder Besuch im Laden soll ein kleines Erlebnis sein. Kunden können sich beraten lassen, neue Geschmäcker entdecken oder individuelle Präsentkörbe zusammenstellen lassen. Besonders beliebt sind die Geschenkkisten aus dem Bliesgau, gefüllt mit ausgewählten Feinkostprodukten, Wein und regionalen Spezialitäten. Sie werden für Geburtstage, Jubiläen oder einfach als besondere Aufmerksamkeit zusammengestellt.

Zwischen Olivenölflaschen, Essigkaraffen und Weinregalen entsteht so ein Ort, an dem Genuss, Begegnung und Geschichten zusammenkommen. Und genau deshalb gehört das Ehepaar Moser seit mehr als zehn Jahren zum vertrauten Bild der Blieskasteler Altstadt.

Info

Der Genussladen Moser in der Alten Marktstraße 1a in Blieskastel hat dienstags bis freitags zwischen 9.30 und 13 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr auf. Samstags hat er von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet.