Am Donnerstagmittag hat eine Ringelnatter den Bewohnern eines Hauses im St. Ingberter Stadtteil Oberwürzbach einen mächtigen Schrecken eingejagt. Wie Florian Jung von der Feuerwehr St. Ingbert mitteilte, verirrte sich das Reptil gegen 13.20 Uhr in das Wohnhaus. Weil die Bewohner nicht wussten, ob die Schlange gefährlich ist, riefen sie die Feuerwehr zu Hilfe. Die Einsatzkräfte rückten zusammen mit einem Reptilienexperten an und durchsuchten die Wohnung. Schließlich wurden die Feuerwehrleute unter einem Schrank fündig, wo sich die Schlange verkrochen hatte. Der Experte identifizierte die Schlange als heimische Ringelnatter, von der keine Gefahr ausgeht und die nicht giftig ist. Die Feuerwehrleute fingen das Tier ein und setzten es in der Natur wieder aus.