Am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr geriet auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim kurz vor dem Autobahnkreuz Neunkirchen ein Porsche 911 in Brand.

St. Ingbert. Wie die Polizei berichtete, war die 50-jährige Fahrerin mit ihrem Sportwagen auf der Fahrt von Frankreich nach Frankfurt. In der Nähe des Neunkircher Kreuzes vernahm die Frau ein stumpfes Geräusch aus dem Motorraum im Heck ihres Autos und lenkte auf den Standstreifen. Zuerst qualmte es unter der Motorhaube, dann schlugen die Flammen hoch. Innerhalb weniger Minuten habe der ganze Porsche gebrannt, so die Polizei. Die Frau schaffte es noch, ihre Sachen aus dem Auto zu retten und blieb unverletzt. Die St. Ingberter und Kirkeler Feuerwehren löschten den Porsche, dessen Innen- und Motorraum vollständig ausbrannten. Auch die Fahrbahndecke wurde laut Polizei beschädigt. Während der Löscharbeiten und der Unfallaufnahme war die A 6 nur einspurig befahrbar.