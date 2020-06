Am Mittwoch drangen Einbrecher zwischen 11.15 und 15. Uhr in ein Einfamilienhaus im St. Ingberter Stadtteil Rentrisch ein. Die Täter entwendeten einen Tresor mit mehreren Tausend Euro und ein Auto des Typs Mercedes E-Klasse. Der Wagen wurde später ausgebrannt in Homburg entdeckt.

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem gestohlenen Tresor um einen schweren Geldschrank aus Metall, in dem mehrere Tausend Euro verwahrt wurden. Neben dem Tresor nahmen die Einbrecher noch die Autoschlüssel mit. Damit waren die Täter in der Lage, die in der Einfahrt des Hauses geparkte Mercedes E-Klasse als Fluchtfahrzeug zu nutzen. Laut Polizei wurde das Fahrzeug später in der Nähe des Homburger Tierheims gefunden. Der Wagen wurde vermutlich von den Einbrechern angezündet, um die Spuren zu verwischen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in St. Ingbert unter Telefon 06894/1090 entgegen.