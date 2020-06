Im St. Ingberter Schwimmbad Blau laufen die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung der Schwimmhalle am 31. August. Für die Schwimmvereine wurde eine Lösung gefunden.

St. Ingbert. Der Aufsichtsrat der St. Ingberter Bäderbesitzgesellschaft hat entschieden, das Hallenbad ab 31. August wieder zu öffnen. Um die Wiedereröffnung möglich zu machen, sei ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet worden. Außerdem werde eine Internetseite angelegt, auf der Reservierungen vorgenommen werden können, damit die vorgeschriebene Zahl gleichzeitig anwesender Badegäste nicht überschritten wird. Mit Hilfe der Internet-Reservierung sollen außerdem Warteschlangen an der Kasse vermieden werden.

Daneben gelten innerhalb des Bades die üblichen Hygiene- und Abstandsregelungen mit Markierungen und Hinweisen. Zusätzlich werde eine Anzahl von Plätzen für jene Besucher frei gehalten, die ohne Reservierung direkt zur Kasse des St. Ingberter Blau kommen, teilte Andrea Brück, Pressesprecherin des Schwimmbads mit.

Für die St. Ingberter Schwimmvereine habe der Aufsichtsrat in Zusammenarbeit mit benachbarten Bädern eine Übergangslösung gefunden. Bis zum 31. August können die Sportler jeweils samstags von 8 bis 20 Uhr in der Lakai in Neunkirchen trainieren.

Über die Öffnung des Saunabetriebes im Blau will der Aufsichtsrat der St. Ingberter Bäderbesitzgesellschaft noch vor Beginn der Saison Anfang September entscheiden, so Brück. Entscheidend werde in dieser Frage die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie sein.

Während des Sommers und nach der Wiederöffnung des Hallenbads am 31. August werde an Hallen- und Freibad weiter gebaut. Den Besuchern soll ab Mai 2021 ein modernisiertes und verschöntes Freibad mit neuem Eingangs-, Sanitär- und Umkleidebereich geboten werden.

Im Hallenbad sollen bis 2022 bei parallel laufendem Schwimmbetrieb ein Lehrschwimmbecken, ein neues Kinderplanschbecken sowie eine zusätzliche Doppelrutsche eingebaut werden.