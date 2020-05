Es waren Spaziergänger, die am Sonntagnachmittag auf die Notlage des Vogels aufmerksam wurden. Sie vernahmen Kratzgeräusche aus einem Fallrohr der Regenrinne an der Herz Mariae Kirche in St. Ingbert. Daraufhin riefen die Passanten die freiwillige Feuerwehr, die gegen 15 Uhr zur Einsatzstelle ausrückte. Die Feuerwehrleute bauten die Halterung des Rohrs im unteren Drittel auseinander und schoben das Rohr nach oben. Es kam ein Rabe zum Vorschein, wie Feuerwehrsprecher Florian Jung mitteilte. Der Vogel hat die Gefangenschaft gut überstanden. Er kletterte aus dem Regenrohr flog davon.