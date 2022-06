Die Stadt St. Ingbert lädt für Freitag, 1. Juli, und Samstag, 2. Juli, wieder zum Ingobertusfest in die Innenstadt ein. Es ist das 43. Fest seiner Art, pandemiebedingt musste es die vergangenen zwei Jahre ausfallen.

Spaß und Musik, beides zwei Tage lang - das steht beim St. Ingberter Ingobertusfest traditionell im Fokus. Auf mehreren Bühnen in der Innenstadt spielen verschiedene Bands und Orchester verschiedenster Musiksparten. Die Genres reichen dabei von volkstümlichen Klängen über Schlager, Blues und internationalen Hits bis in zu rauen Rocksounds. Neben regionalen Bands stehen dabei auch überregional bekannte Musikgruppen auf der Bühne.

Los geht die Sause am Freitag um 17 Uhr auf dem Maxplatz. Bürgermeisterin Nadine Backes wird das Fest mit traditionellen Fassanstich eröffnen, es folgen anschließend Salutschüsse des St. Ingberter Schützenvereins. Um 18 Uhr tritt auf dem Maxplatz dann das Akustikduo Pink Varn!sh auf, um 20 Uhr spielt Times & Tales und um 22 Uhr Elliot. Auf der Bühne am Parkplatz Wollbach spielt ab 18 Uhr Beat 66, um 20 Uhr stimmt Changes Evergreens aus 30 Jahren Musikgeschichte an. Auf der dritten Bühne am Schmelzer Parkplatz präsentiert der Rockförderverein am Freitagabend mehrere Bands der örtlichen Musikszene.

Am Samstag startet das Ingobertusfest auf dem Maxplatz ab 11.30 Uhr mit einem Frühschoppen, die Laabtaler spielen dabei Musik. Ab 15 Uhr tritt der Musikverein Rentrich auf, ab 18 Uhr das Akustikduo Fresh from the Barbershop. Ab 22 Uhr spielt die Bree Johnson Group. Am Parkplatz Wollbach geht es um 14 Uhr los, dann treten die Jagdfreunde St. Ingbert auf. Um 15 Uhr spielt der Musikverein Hochscheid Reichenbrunn. Feinsten deutschsprachigen Soul gibt es ab 18 Uhr von der Band O Qman Solo zu hören, ab 22 Uhr spielt Purple Haze dann Classic Rock.

Für die Kinder wird am Samstag von 14 bis 18 Uhr der neue Parkplatz in der Pfarrgasse in ein Spiel- und Erlebnisparadies verwandelt. Ab 15 Uhr tritt zudem ein Zauberer auf, der die Kinder zum Staunen bringen wird.