Die beiden Männer waren am Donnerstag mit einen VW Touran auf der Landesstraße von St. Ingbert nach Sulzbach unterwegs. Dabei gab es einen handgreiflichen Streit, der im Straßengraben endete.

Als die Polizisten bei der Unfallaufnahme wissen wollten, wie es dazu kam, offenbarten die Männer ihre gewalttätige Auseinandersetzung. Laut Polizei begann der 46-jährige Beifahrer damit, den 51-jährigen Fahrer mit Worten zu provozieren und zu bedrohen, nach dem im Auto ein schwelender Konflikt aufgebrochen sei. Dann habe der Beifahrer dem Fahrer während der Fahrt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 51-Jährige reagierte mit einer Notbremsung. Damit war der Beifahrer aber keineswegs einverstanden. Daher trat er dem Fahrer an den Kopf. Der erwiderte seinerseits die Attacke, indem er heftig in den Genitalbereich seines Beifahrers fasste. Unter dessen rollte der Wagen in den Straßengraben. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden die Männer in verschiedene Krankenhäuser gebracht und angezeigt.