Ein Unbekannter hat am Wochenende in St. Ingbert auf grausame Weise ein Bienenvolk getötet. Wie die Polizei berichtete, ereignete sich die Tat auf einem Vereinsgelände unweit der St. Ingberter Blücherstraße hinter den Gärten am Pfeifferwald. Der Täter brachte einen zehn Liter fassenden weißen Kanister und zwei Einmachgläser zum Bienenstock. Im Kanister befand sich eine dickflüssige, ölige, klebrige Substanz, die auf den Bienenstock gegossen wurde. Dann füllte der Täter die Substanz in die mitgebrachten Einmachgläser, stellte diese links und rechts neben den Bienenstock und benutzte sie als Köder, um die Tiere anzulocken. Außerdem benetzte der Täter drei nahe gelegene Steine mit der Flüssigkeit. Laut Polizei wurden die Bienen von der Substanz angelockt, klebten dort fest und verendeten nach gewisser Zeit. Auf diese Art wurde wohl das komplette Bienenvolk getötet, vermutet die Polizei. Kanister und Gläser ließ der Täter zurück. Den Schaden schätzen die Ermittler auf 500 Euro. Die Polizei in St. Ingbert bittet um Hinweise, die auf die Spur des Täters führen können. Telefon: 06894/1090.