Eine 90-jährige Seniorin wurde am Donnerstag (Fronleichnam) auf dem Alten Friedhof in St. Ingbert zum Opfer eines sexuellen Übergriffs. Ein junger Mann soll die Frau bedrängt und unsittlich berührt haben, teilte die Polizei mit.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag Nachmittag gegen 16.15 Uhr auf dem „Alten Friedhof“ in St. Ingbert-Mitte. Nach Erkenntnissen der Polizei war die Seniorin gerade dabei, ein Grab zu pflegen. Zu diesem Zweck beugte sich die Frau nach vorne. In diesem Moment habe sich ein junger Mann im Alter zwischen 18 und 20 Jahren genähert, habe die 90-Jährige von hinten mit beiden Armen umschlungen und sich an sie geschmiegt.

Als sich die Seniorin umdrehte, habe der Täter kurzzeitig zwischen ihre Beine gefasst. Daraufhin sei der junge Mann in unbekannte Richtung geflüchtet, so der Polizeibericht.

Der Angreifer war nach der Beschreibung der Polizei 1,80 Meter groß, trug dunkles, gelocktes Haar und dunkle Kleidung. Ein Zeuge habe vernommen, wie der Täter auf der Flucht in saarländischem Dialekt rief:„Die Alte dort unne spinnt!“

Die Polizei in St. Ingbert bittet Zeugen, welche die Tat auf dem St. Ingberter Friedhof beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06894/1090 zu melden.