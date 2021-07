„Es genügt nicht, nur die Sirenen wieder in Betrieb zu setzen“, fordern die Grünen für Homburg ein Sicherheitskonzept gegen Hochwassergefahr. Und St. Ingbert will sich jetzt mit Informationskampagnen und einer Großübung wappnen.

Winfried Anslinger nennt Ansätze wie „Regenwasserentflechtung im privaten Bereich“ und gezielte Überschwemmungsräume, in denen sich Flutwellen fangen können; er spricht von Hochwassersicherung für „kritische Infrastruktureinrichtungen“ und von Bauten zur Stabilisierung gefährdeter Hanglagen. Letztere gibt es zum Beispiel am Wörschweiler Klosterberg, wo seit Jahren immer wieder der Hang abgefangen werden muss.

Anslingers Fraktionskollegin Katrin Lauer sieht für die Homburger Stadtteile ein „signifikantes Hochwasserrisiko“ vor allem in Kirrberg, Schwarzenacker, Beeden, Erbach und Teilen der Innenstadt. Hangrutsche nach Regenfällen drohten neben Wörschweiler auch in Kirrberg, Einöd, Schwarzenbach und Sanddorf. Die Beederin Lauer bekräftigt die skeptische Haltung ihrer Fraktion zur geplanten Schwarzenbach-Umgehungsstraße B 423, da „die Straßenplanung in der Mastau das Hochwasser Richtung Beeden und Entenmühle zurückstauen würde“.

„Runder Tisch Starkregen“ mit Feuerwehr und THW

In St. Ingbert hat jetzt erstmals ein „Runder Tisch Hochwasser und Starkregen“ mit Vertretern von Stadt, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) getagt. Weil dort dieser Tage viele Keller vollgelaufen sind und Straßen überflutet wurden, kündigte Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) Vorkehrungen und öffentliche Informationskampagnen an. Die Bürger rief er zum Abschließen von Elementarschadensversicherungen auf. Mit einer „Stabsübung“ sollen Informations- und Meldewege eingeübt werden.

„Funktionierendes Sirenensystem“

Laut Wehrführer Jochen Schneider hat St. Ingbert ein „funktionierendes und flächendeckendes Sirenensystem“. In der Innenstadt und in Hassel gebe es moderne Geräte, die auch Durchsagen an die Bevölkerung abgeben könnten. Einige Sirenen müssten aber „ertüchtigt“ werden.