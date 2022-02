Thüringer Zielfahnder und ein saarländisches Spezialkommando haben am frühen Donnerstagnachmittag, 10. Februar, in Homburg einen 36-Jährigen aus Erfurt festgenommen. Er wurde wegen bandenmäßigen Einbruchsdiebstahls gesucht.

Jetzt sitzt er in der Saarbrücker JVA „Lerchesflur“. Wie Melanie Mohrbach vom Saarbrücker Landespolizeipräsidium erläutert, sollen die Zielfahnder aus Erfurt dem Gesuchten schon seit Längerem auf der Spur gewesen sein. Der Thüringer gelte als „überregional agierender Intensivtäter“, dem immer wieder die Flucht gelungen sei. In Erfurt sei der 36-Jährige wegen bandenmäßigen Einbrüchen bereits zu über vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Weitere Strafverfahren seien gegen ihn anhängig.

„Hin und wieder im Raum Homburg/Zweibrücken“

Die Erfurter Zielfahnder seien dem Hinweis nachgegangen, der Gesuchte könnte sich „hin und wieder im Raum Homburg und Zweibrücken aufhalten“. Saarländische Ermittler hätten sich eingeschaltet und eine Adresse in Homburg ermittelt. Dort sei der 36-Jährige am Donnerstag gegen 13 Uhr festgenommen worden, als er gerade mit einem nicht zugelassenen Quad wegfahren wollte.

Neben dem Haus, in dem der Thüringer festgenommen wurde, steht laut Melanie Mohrbach eine Garage, die zur Autowerkstatt umgerüstet wurde. Dort hätten die Fahnder zwei hochwertige Autos vorgefunden. Eines davon habe falsche Kennzeichen getragen. Außerdem fanden die Einsatzkräfte mehrere teure E-Fahrräder. Eines davon stamme aus einem Einbruch in Hessen. Die Ermittlungen dauern noch an.