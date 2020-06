Wegen Gewitterwarnung wird die zunächst für Sonntag, 28. Juni, vorgesehene Sprengung des Neunkircher Gasometers auf Freitagnachmittag, 26. Juni, zwischen 17 und 18.30 Uhr vorgezogen. Die Sprengmeister behalten es sich vor, je nach Wetterlage auch diesen neuen Termin erneut umzuverlegen.

„Aufgrund der aktuellen Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes“, so die Neunkircher Rathaussprecherin Brigitte Neufang-Hartmuth, „kann am vorgesehenen Sprengtermin Sonntag, 28. Juni, nicht festgehalten werden. Eine sichere Sprengung und der Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität.“ Während der vorbereitenden Arbeiten für die Sprengung sei die Konstruktion des 75 Meter hohen Gasbehälters an verschiedenen Stellen „vorgeschwächt“ worden, um bei der Zündung der Sprengladungen einen geregelten Einsturz zu gewährleisten.

Laut Wettervorhersage seien für Samstag und Sonntag bundesweit kräftige Schauer und Gewitter wahrscheinlich. Auch Hagel und Sturmböen könne man nicht ausschließen.

Neufang-Hartmuth: „Bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 75 Stundenkilometern – sprich Sturmböen – könnte die Standsicherheit der vorgeschwächten Stahlkonstruktion gefährdet sein. Daher kann am ursprünglichen Termin nicht festgehalten werden.“ Mögliche Gewitter könnten zudem die Sprengtechnik stören.

Die Rathaussprecherin: „Vor diesem Hintergrund musste am Donnerstag in Absprache mit dem beauftragten Sprengunternehmen und der Polizeiinspektion Neunkirchen der Termin für die Sprengung auf Freitag, 26. Juni, voraussichtlich zwischen 17 und 18.30 Uhr, vorverlegt werden.“

Der Absperrbereich und die Sicherungsmaßnahmen behalten ihre Gültigkeit. Die Saarbrücker Straße, Königsbahnstraße und der Mündungsbereich Bildstocker Straße werden eine Stunde vor dem Sprengtermin voll gesperrt. Die Stadt Neunkirchen überträgt die Sprengung über ihre Webseite www.neunkirchen.de per Livestream im Internet.