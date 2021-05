Wenn am Donnerstagabend, 20. Mai, der Homburger Stadtrat tagt, wird er voraussichtlich einen Sonderausschuss ins Leben rufen, der den Bau der S-Bahnlinie Homburg - Zweibrücken begleiten soll. Ratsmitglied Barbara Spaniol (Linke) verweist auf Fördertöpfe, die man anzapfen solle.

Spaniol sitzt auch im saarländischen Landtag. Dort hätten Vertreter des Saar-Verkehrsministeriums berichtet, dass die Kommunen im Bundesland – anders als in Rheinland-Pfalz – „nicht grundsätzlich an der Finanzierung von Reaktivierungsprojekten beteiligt“ würden. Gleichwohl habe die Stadt Homburg die Aufgabe, die Infrastruktur an die innerörtlichen Straßen anzubinden. „Dazu muss ein entsprechendes Planungskonzept erstellt werden“, erklärte Barbara Spaniol, für das Landesfördermittel bereitstünden. Diese müssten ausgeschöpft werden. Der Stadtrats-Sonderausschuss sei eine Möglichkeit, auch externe ehrenamtliche Sachverständige hinzuzuziehen. Die Linken-Fraktionschefin: „Die Erfahrungen anderer Kommunen mit Blick auf Streckenreaktivierungen – wie in Rheinland-Pfalz – gilt es zu bündeln.“ Die Bevölkerung müsse dabei informiert und eingebunden werden.

Chance für Klimaschutz und Bliesgau

Die künftige S-Bahn-Verbindung nach Zweibrücken mit Gleis-Elektrifizierung sei eine Chance auch für den Klimaschutz. Und die Biosphärenregion Bliesgau könne damit „zeitgemäß umweltgerecht angebunden“ werden. Obendrein werde der Hauptbahnhof Homburg aufgewertet.