Seit einem Jahr gibt es in Homburg einen Jugendbeirat. Er möchte die Ideen der Jung-Homburger durchsetzen. Ein von ihnen initiiertes Thema wird am Donnerstag im Stadtrat besprochen.

„Laut Satzung haben wir ganz viele Aufgaben“, sagt Jugendbeiratsvorsitzender Nico Lehmann im RHEINPFALZ-Gespräch. Vorrangig ist der Jugendbeirat die Vertretung der Kinder und Jugendlichen in Homburg auf städtischer Ebene. „Wir wollen denen da oben zeigen, dass es auch uns in der Stadt gibt und wollen das Leben für die Jugendlichen hier attraktiver machen“, sagt Lehmann.

Die Idee, einen solchen Beirat ins Leben zu rufen, gab es schon vor der Corona-Pandemie. Deren Ausbruch in Deutschland im Frühjahr 2020 sorgte dafür, dass der Jugendbeirat letztendlich erst 2022 gegründet wurde. Mitmachen kann jeder. Als Altersuntergrenze sind 13 Jahre angegeben, nach oben hindürfen die Mitglieder maximal 25 Jahre alt sein. Wichtig ist, dass man engagiert ist und sich als Jugendlicher für die Stadt einsetzen will. Neumitglieder müssen ein Formular ausfüllen und darin auch angeben, ob sie in einem Verein, einer Institution oder einem Ehrenamt aktiv sind. Das ist von Vorteil, weiß Lehmann. Der Stadtrat hat die maximale Mitgliederzahl des Jugendbeirates auf 20 Personen festgelegt, derzeit gibt es 13 Mitglieder.

Lehmann: „Wir sehen uns nicht als Mini-Stadtrat“

Immer wieder komme jemand dazu, andere scheiden aus dem Gremium aus, etwa weil sie zum Studium oder für die Berufsausbildung wegziehen. „Jugendliche sind ja ein reisendes Volk“, witzelt Lehmann. Aber auch in den Schulen ist der städtische Jugendbeirat vertreten, Mitglieder machen dort auf das Gremium und deren neusten Themen aufmerksam. Laut Lehmann ist das ein wichtiges Sprachrohr für den Beirat. Sollten Jugendbeiratsmitglieder ein Parteibuch zu Hause haben, ist das für Lehmann nicht schlimm. Wichtig ist aber, dass das Gremium nicht allzu politisch wird. „Wir wollen keine Parteipolitik, wir sehen uns nicht als Mini-Stadtrat“.

Es gab bereits Projekte, die der Jugendbeirat aktiv auf die Beine gestellt hat. Lehmann nennt im Gespräch den Hip Hop-Contest, der bei der Fete de la musique in Homburg stattgefunden hat. „Der ist super gelaufen, es gab für die Teilnehmer auch Preise“. Kommendes Jahr soll der Contest wieder stattfinden, entweder wieder bei der Fete de la musique, oder aber beim Maifest. Dann nennt Lehmann auch noch die Teilnahme beim Kinder- und Jugendfest am 21. Juli, der Jugendbeirat betreibt da zusammen mit dem gleichrangigen Gremium aus Homburgs Partnerstadt Ilmenau einen eigenen Stand.

Ja, die bewegen wirklich was

Besonders stolz ist der Vorsitzende auf den Einfluss des Jugendbeirates auf eine Personalentscheidung der Stadt. Konkret geht es um die Stelle der Stadtjugendpflegerin. In der Vergangenheit war diese immer mit zwei Personen besetzt. Als eine Mitarbeiterin jedoch in Rente ging, wollte die Stadt die Stelle zunächst nicht nachbesetzten. Die Folge: Die allein verbliebene Stadtjugendpflegerin hatte auf einen Schlag enorm viel Arbeit, aber gar nicht die Zeit, sie zu bewältigen. Der Jugendbeirat schaltete sich ein, letztlich habe die Homburger SPD-Fraktion den Antrag in den Stadtrat gebracht, die zweite Stelle doch noch mal neu zu besetzen. „Wenn man Lobby macht, dann bringt das auch was“, sagt Lehmann stolz.

Ein Thema, das der Jugendbeirat initiiert hat, kommt am Donnerstag auch im Stadtrat auf den Tisch. Da geht es um einen Basketballplatz in Homburg-Beeden.

Auch bei der Kinderkonferenz war der Jugendbeirat dabei

Dass Kinder und Jugendliche durchaus eine Meinung haben, wie die Stadt sich für die Zukunft aufstellen kann, davon ist Lehmann voll überzeugt. Er spricht die Kinderkonferenz am vergangenen Dienstag im Rathaus an, dabei bot auch der Jugendbeirat einen Workshop an. Das Thema: Was wünschen sich Kinder für die Zukunft in der Stadt? „Da sind so Sachen gefallen, dass es zu viele Autos gibt. Andere wollte eine Trampolinhalle oder einen Starbucks in der Innenstadt. Es ist also sehr variabel“.

Die Treffen des Jugendbeirates finden teils öffentlich, teils nichtöffentlich statt. Pro Jahr – so ist es vorgeschrieben – gibt es mindestens vier öffentliche Sitzungen, sie finden immer im Rathaus statt. Zählt Lehmann jedoch die nichtöffentlichen Treffen dazu, dann findet der Jugendbeirat mindestens einmal im Monat zusammen, um über die neusten Themen zu diskutieren. Fest steht für den Vorsitzenden: Der Jugendbeirat ist ein politisches Gremium, aber auf einer sehr niedrigschwelligen Ebene, sodass jeder mitmachen kann.