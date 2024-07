Die Berghalde Landweiler-Reden im Sommeruntergang, gefolgt von Aufnahmen der Sehenswürdigkeiten von Zoo, Wanderwegen bis hin zum Gondwana. Der Landkreis Neunkirchen will mit einem Imagevideo den Tourismus ankurbeln.

Die Tourismuszentrale des Landkreises Neunkirchen möchte mit einem neuen Imagevideo mehr Aufmerksamkeit für die touristischen Möglichkeiten im Kreis generieren. In dem rund zweiminütigen Video werden Zuschauer dabei auf eine visuelle Reise durch den Kreis mitgenommen.

Wo fühle ich mich willkommen?“, mit dieser Frage startet das neue Imagevideo der Tourismuszentrale des Landkreises Neunkirchen, während eine Luftaufnahme die Bergehalde Landsweiler-Reden beim Sonnenuntergang zeigt. In der Folge werden die unterschiedlichsten Sehenswürdigkeiten, Wanderwege und kulinarischen Orte des Landkreises präsentiert. Vom Neunkircher Zoo, Gondwana bis hin zum Kulturprogramm auf der Alm in Landsweiler-Reden präsentiert sich der Landkreis als Tourismusort. „Diese Highlights, die auch in unserer jährlich neu aufgelegten Broschüre „Sehenswertes“ zu finden sind, wurden ausgewählt, weil sie von besonderer touristischer Relevanz für Besucherinnen und Besucher des Saarlandes, aber auch für die einheimische Bevölkerung sind“, erklärt Christina Drumm von der Tourismus- und Kulturzentrale. Dabei habe man großen Wert daraufgelegt, ein vielfältiges Angebot zu zeigen, das sowohl Familien mit Kindern als auch aktive Naturliebhaber und Kulturinteressierte anspricht.

Aufwertung der Social-Media-Kanäle

Das Video, welches von der saarländischen Produktionsfirma ProMotion produziert wurde, soll die Zuschauer auf eine visuelle Reise mitnehmen, die die Mischung aus Tradition, Natur und Freizeitmöglichkeiten darstellen soll. Kaum ein anderer Ort stehe besser sinnbildlich für die Geschichte des Saarlandes, heißt es in dem Werbefilm in Anspielung auf die Bergbauvergangenheit, die in Neunkirchen besonders präsent ist. Die Idee hinter dem Video sei gewesen, einen ganzheitlichen Überblick über den Landkreis zu schaffen und gleichzeitig den Youtube-Kanal, die Social-Media-Kanäle sowie die Homepage der Tourismuszentrale aufzuwerten, sagt Drumm. „Unser Ziel ist es, den Blick der Besucher verstärkt auf unsere digitalen Medien, zusätzlich zu unseren gedruckten Broschüren, zu lenken“, erklärt sie.

Weitere Marketingaktionen im direkten Zusammenhang mit dem Imagevideo seien in nächster Zeit nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen. In Zukunft werde das Video aber etwa auf Veranstaltungen im Landkreis zu Werbezwecken abgespielt werden. „Im Herzen des Saarlandes fühle ich mich willkommen“, beantwortet die Sprecherstimme am Ende des rund zwei Minuten langen Videos die zu Beginn aufgeworfene Frage und verweist dabei auf die Willkommensregion Neunkirchen, dem derzeitigen Slogan des Landeskreises.

Video

Das neue Image-Video der Tourismuszentrale gibt es auf Youtube zu sehen.