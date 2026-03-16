Die Homburger Uniklinik bekommt eine neue Chefin: Die gebürtige Triererin Prof. Dr. Dr. Stephanie Tritt wird neue Ärztliche Direktorin und Vorstandsvorsitzende an der Uni.

Das hat der Aufsichtsrat entschieden, wie die Uniklinik mitteilt. Ab 1. Oktober tritt Tritt ihr Amt an, das zunächst auf fünf Jahre ausgelegt sei. Die Medizinerin ist aktuell die Ärztliche Direktorin an der Deutschen Klinik für Diagnostik in Wiesbaden und wird Jennifer Diedler beerben, die die Uniklinik Homburg (UKS) Ende 2025 verlassen hatte. Tritt sagte, sie wolle die Uniklinik gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen, den Direktoren und den mehr als 6300 Mitarbeitern „in einer wichtigen Phase seiner Entwicklung weiter voranbringen“. Im Mittelpunkt stehen für sie „eine exzellente und patientenorientierte Versorgung, die weitere Stärkung hoch spezialisierter Zentren, die Zukunftsperspektive des neuen Zentralklinikums und eine Unternehmenskultur, die von Wertschätzung, Offenheit und Transparenz geprägt ist. Zugleich möchte ich das UKS als leistungsstarke Universitätsklinik, als attraktiven Arbeitgeber und als starken Partner in der regionalen und überregionalen Vernetzung weiter stärken.“ Tritt, die Humanmedizin in Marburg und Mainz studierte und dort im Bereich der Inneren Medizin promovierte, hängte ihre Facharztausbildung zur Radiologin und Neuroradiologin an. Neben Stephanie Tritt bilden die Kaufmännische Direktorin Bettina Rottke, Pflegedirektor Serhat Sari und Dekan Matthias Hannig die Chefetage der Uniklinik. Bis zu Tritts Amtsantritt werde weiterhin Michael Zemlin, Direktor der Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie, kommissarisch das Amt ausüben.